WARRIOR KIDS – 40 ANS Le Molotov, 28 mai 2022, Marseille.

WARRIOR KIDS – 40 ANS

Le Molotov, le samedi 28 mai à 19:00

40 ans de Warrior Kids WARRIOR KIDS & GUESTS + DJ SET : Mister Christophe Dalfin + EXPO : Mister Christophe Nardo 1ère partie : WARRIOR KIDS FIRST ALBUM ADOLESCENT FORCES DE L’ORDRE PERSONNE CEUX QU’ON OUBLIE JAMAIS VILLE MORTE SOLDAT DE LA PAIX RAFALE NOUVELLE JEUNESSE MARSEILLE TOMBE CIRAGE ESPOIR 2nd partie : WARRIOR KIDS AND FRIENDS Setlist WK & autres GUESTS Mister Jabsco Mick Wigfall….and many more (Enregistrement live : Apprenez un peu les paroles si vous comptez faire les fans dans la salle) Réservation 10€ PayPal ([marc.russo@neuf.fr](mailto:marc.russo@neuf.fr)) Sur place 12€ Renseignements facebook WARRIOR KIDS OFFICIAL Pré fiesta, le vendredi 27 Mai Mick Wigfall & The Toxics seront en concert à la maison hantée.

10€ en pré-vente / 12€ sur place

♫PUNK ROCK♫

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T19:00:00 2022-05-28T23:59:00