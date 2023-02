Warren Zavatta – Sortie de Piste (Paris) LUCERNAIRE – THEATRE NOIR, 10 février 2023, PARIS.

Warren Zavatta – Sortie de Piste (Paris) LUCERNAIRE – THEATRE NOIR. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-06-03 21:30. Tarif : 30.6 à 30.6 euros.

WARREN ZAVATTAdansSortie de Piste« …Et pour finir en beauté, j'ai encastré ma bagnole dans la devanture de la gendarmerie nationale »Le ton est donné ! Warren Zavatta fait le récit hilarant du triomphe de son précédent show et des lourdes conséquences de ce succès sur sa vie personnelle.Assumant un humour, tantôt sarcastique, tantôt potache, il évoque les frasques qui le mèneront directement de l'ovation à la prison, en passant par la case unité psychiatrique.On rit beaucoup de ce personnage irrésistible aux limites indéfinies. On sourit souvent face à ce grand gaillard surréaliste et on est touché quand finalement on comprend les raisons de ces sorties de pistes répétées…La seule différence entre un fou rire et un rire fou, c'est la camisole.De et avec Warren ZavattaMise en scène Anne BourgeoisMusique Franck LebonLumière Thierry MancietCostumes Charlotte Denner et Matteo PorcusProduction Cirque phénix – la prod (SSE)Remerciements Emmanuel Denner La presse en parle :Drôle et touchant. Le Parisien… il réconcilie ses " Docteurs Jekyll et M. Hyde " intérieurs. Le Journal du dimancheLe clown miraculé… Le Figaro

LUCERNAIRE – THEATRE NOIR PARIS 53 Rue Notre Dame Des Champs 75006

.2023-06-03.

