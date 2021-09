Erquy Erquy Côtes-d'Armor, Erquy WARP Longue Distance 2021 Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

WARP Longue Distance 2021 Erquy, 2 octobre 2021, Erquy. WARP Longue Distance 2021 2021-10-02 – 2021-10-03

Erquy Côtes d’Armor 12e édition de la Warp (Windsurf Armor raid côte de Penthièvre), compétition de windsurf née en 2009. Au programme des parcours longue distance spécifiques aux différentes catégories:

– le traditionnel parcours longue distance (env 12M) pour les windsurf (slalom, Formula, Raceboard, …, avec des ailerons)

– un parcours « Junior » (env 6M) pour ceux qui ne se sentent pas de faire le grand (Fléché plutôt jeune mais open). Ce parcours sera également ouvert aux Wingfoils.

– un parcours « Foil » (Windfoil et Kitefoil) avec du gain au vent et sous le vent (env 15M) Avec le traditionnel repas du samedi soir et son tirage au sort des lots. Test Covid négatif ou Pass Sanitaire obligatoire. Inscriptions en ligne sur la boutique du centre nautique d’Erquy, gratuit pour les filles.

dernière mise à jour : 2021-09-14

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Erquy Adresse Ville Erquy lieuville 48.60738#-2.49852