ENM de Villeurbanne, le mardi 8 mars 2022 à 20:00

Warning, un voyage aux Mille et un rythmes d’Orient et d’Occident —————————————————————– ### Rencontre entre musiques contemporaines et traditionnelles **Percussions et psaltérion :** Henri-Charles Caget – **Percussions et oud :** Ismaïl Mesbahi Henri-Charles Caget et Ismaïl Mesbahi vous invitent à découvrir une écriture sonore, rythmique et poétique pour percussions digitales, issue de leurs répertoires communs. L’un joue contemporain (inspirations de Yannis Xenakis, Franck Zappa, John Cage…), l’autre traditionnel (rythmes et instruments du Moyen-Orient, du Maghreb et des Balkans). Ensemble, ils partagent leurs deux univers afin de développer une palette sonore issue de monodies anciennes, témoignage d’une influence réciproque entre ces deux percussionnistes habités par les sons et les rythmes de tous les temps. Deux visages, des cultures, 4 mains et une multitude d’instruments à Percussions ! [Extraits vidéo](https://youtu.be/iWZ-J3cL2Ls) Duo de percussions : rencontre entre musiques contemporaine et traditionnelle. Deux visages, des cultures, 4 mains et une multitude d’instruments à Percussions ! ENM de Villeurbanne 46 cours de la République 69100 Villeurbanne Villeurbanne Ferrandière Métropole de Lyon

