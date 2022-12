Warning Cirque Inextremiste La Souterraine La Souterraine La SouterraineLa Souterraine OT La Souterraine Catégories d’évènement: Creuse

Genre : Expérience collective spectaculaire

Date/horaire : jeudi 5 janvier – 20h30

Plein : 12 €

Groupe & CE : 8,50 €

Réduit & abonné : 6 €

Enfant : 3 €

Durée : 1 h 15

Tout public, à partir de 8 ans

En vente à partir du 30 septembre Dans le grand QCM de la vie, un ensemble complexe de paramètres entrent en jeu. En partant du postulat que chacun d’entre nous démarre la partie avec une main inégale, le résultat est-il inéluctable ? Tout est-il joué d’avance ou peut-on rebattre les cartes ? Construire le chemin de notre propre existence passe par un grand nombre d’expérimentations et donc de « prises de risque ». Dans ces conditions, nos rapports de confiance en soi et aux autres devront être jaugés pour mesurer notre capacité à briser nos a priori. Mais jusqu’où sommes-nous prêt à aller pour dépasser nos peurs ? À travers cette conférence empirique, notre équipe d’experts va déployer un panel coloré d’expériences individuelles et collectives. Nous donnant ainsi à réfléchir à notre propre définition du « bon sens ». Risques naturels, risques technologiques, risques de la vie quotidienne, risque de chute, risque d’explosion, risque de noyade, risque d’arrêt cardiaque, risque de feu, risque de contagion…Ensemble, expérimentons ! 1 avenue de la Liberté La Souterraine La Souterraine

