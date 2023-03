Balade naturaliste : une biodiversité sans frontière Warneton Warneton Catégories d’Évènement: Nord

Warneton

Balade naturaliste : une biodiversité sans frontière Warneton, 14 juin 2023, Warneton. Balade naturaliste : une biodiversité sans frontière Mercredi 14 juin, 14h00 Warneton Gratuit Nichée au cœur de la frontière franco-belge, la rivière de la Lys laisse dévoiler la diversité de son abondance biologique à travers l’importance de son rôle dans la « trame verte et bleue ». Venez apprécier la richesse de la biodiversité de ces paysages sans frontières au fil de l’eau.

Nom du prestataire les écogardes Balade animée par les écogardes de la MEL

Rendez-vous à14h sur le parking situé en face de l’institut « Au Rendez-vous des Filles »

Durée: 1h30

Tout public

Sans inscription Warneton 8 Rte de Quesnoy, 59560 Warneton Warneton 59560 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-14T14:00:00+02:00 – 2023-06-14T15:30:00+02:00

2023-06-14T14:00:00+02:00 – 2023-06-14T15:30:00+02:00 rivière rivière lys

