Le samedi 7 mai 2022

de 19h à 22h

payant

Petit Bain présente : Warmduscher n’a jamais adopté le terme “supergroupe”, bien que leur musique brute, aux frontières du punk, du blues et du garage soit née de l’union diabolique des membres de The Fat White Family, Paranoid London, Insecure Men et Childhood. Le groupe sort aujourd’hui ‘Wild Flowers’, un tout nouveau morceau et leur premier pour le label Bella Union. Un morceau écrit et enregistré pendant le confinement, comme une façon de trouver du réconfort dans l’absurdité du présent. Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

