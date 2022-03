Warm Up Session avec Tatiana Julien Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, 31 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 31 mars 2022

de 19h00 à 20h30

gratuit

La danseuse et chorégraphe Tatiana Julien propose d’expérimenter des pratiques de soins traduites par la danse et le souffle collectif.

Cette invitation au mouvement est ensuite suivie d’une discussion avec Madeleine Planeix-Crocker, curatrice du cycle des Warm Up Sessions.

Les Warm Up Sessions partent d’une volonté de découvrir, d’incarner et d’analyser collectivement les techniques de training dans la performance. Les Sessions ont pour ambition de positionner l’échauffement comme une étape essentielle de la création performative. Ainsi, le training est compris comme un point de départ de la production chorégraphique, théâtrale et de la performance, un processus à la fois de partage et de réflexion. En partant d’invitations inclusives, les Sessions cherchent à déconstruire les silos érigés entre le mouvement et la pensée. Le cycle propose un espace de pratique et une plateforme de discussion pour toutes et tous, élaboré de concert avec les invité·e·s. Dans ce terrain d’expérimentation, les publics deviennent des participant·e·s acti·f·ve·s, donnant naissance à un event éphémère et récurrent.

Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette 9 rue du Plâtre Paris 75004

Contact : +33 (0)1 42 74 95 59 https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/warm-session-avec-tatiana-julien

© Hervé Goluza