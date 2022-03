Warm Up Session avec Phia Ménard Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, 9 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 09 mai 2022

de 18h30 à 20h00

gratuit

Une Warm Up Session pour découvre les gestes de la société et en découdre avec les corps, leurs limites, leurs douleurs autant que leurs peurs.

Cette invitation au mouvement est ensuite suivie d’une discussion avec Madeleine Planeix-Crocker, curatrice du cycle des Warm Up Sessions.

Les Warm Up Sessions partent d’une volonté de découvrir, d’incarner et d’analyser collectivement les techniques de training dans la performance. Les Sessions ont pour ambition de positionner l’échauffement comme une étape essentielle de la création performative. Ainsi, le training est compris comme un point de départ de la production chorégraphique, théâtrale et de la performance, un processus à la fois de partage et de réflexion. En partant d’invitations inclusives, les Sessions cherchent à déconstruire les silos érigés entre le mouvement et la pensée. Le cycle propose un espace de pratique et une plateforme de discussion pour toutes et tous, élaboré de concert avec les invité·e·s. Dans ce terrain d’expérimentation, les publics deviennent des participant·e·s acti·f·ve·s, donnant naissance à un event éphémère et récurrent.

Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise Galeries Lafayette 9 rue du Plâtre Paris 75004

Contact : +33 (0)1 42 74 95 59 https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/warm-session-avec-phia-menard https://fr-fr.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://twitter.com/lafanticipation

© bearborgers