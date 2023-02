WARM UP METALDAYS SCHRODINGER+SCARLEAN+WYVERN L’USINE ISTRES Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

WARM UP METALDAYS SCHRODINGER+SCARLEAN+WYVERN L’USINE, 18 février 2023, ISTRES. WARM UP METALDAYS SCHRODINGER+SCARLEAN+WYVERN L’USINE. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 21:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 9.75 à 9.75 euros. LA REGIE CULTURELLE SCENES ET CINES ET L’USINE PRESENTENT L-R-22-003759 3 groupes aux couleurs bigarrées dans la scène Metal Française. 3 groupes qui cassent les codes établis de la musique Metal « traditionnelle » et qui mixent les influences musicales, sans aucune limite. 3 groupes très différents, et pourtant, ce plateau est d’une cohérence musicale indéniable ; 1 seul mot d’ordre pour les artistes : que leur musique provoque moultes émotions et fasse vibrer le public ! Votre billet est ici L’USINE ISTRES RN 569 Rassuen Bouches-du-Rhone LA REGIE CULTURELLE SCENES ET CINES ET L’USINE PRESENTENT L-R-22-003759 3 groupes aux couleurs bigarrées dans la scène Metal Française. 3 groupes qui cassent les codes établis de la musique Metal « traditionnelle » et qui mixent les influences musicales, sans aucune limite. 3 groupes très différents, et pourtant, ce plateau est d’une cohérence musicale indéniable ; 1 seul mot d’ordre pour les artistes : que leur musique provoque moultes émotions et fasse vibrer le public ! .9.75 EUR9.75. Votre billet est ici

