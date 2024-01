[WARM-UP HELLFEST] BENIGHTED TEN56. – WARM-UP HELLFEST BENIGHTED TEN56 LE 9-9BIS Oignies, mardi 30 avril 2024.

« Si tu ne viens pas au Hellfest, le Hellfest viendra à toi ! »Rendez-vous désormais incontournable de l’expérience Hellfest, le Warm-Up Tour, véritable Tour de France des salles de concerts repart sur la route en avril prochain !L’occasion de débuter les festivités et de fédérer la communauté de fans autour de concerts et d’animations dans l’ambiance du Hellfest !Pour cette édition 2024, deux groupes francophones aux styles extrêmes, prêts à rouler sur chaque salle de la Warm-up : Les patrons du Brutal Death BENIGHTED et la nouvelle sensation Deathcore TEN56.Formés en 1998, les Stéphanois sont devenus au fil des années des piliers du métal extrême avec 8 albums et des tournées dans le monde entier. Inspirés par les thèmes morbides et les méandres de l’âme humaine, leur savant mélange de brutalité avec un côté malsain clairement assumé, est le reflet des expériences qu’à vécu leur chanteur dans sa profession d’infirmier en hôpital psychiatrique. Après leur opus Obscene Repressed sorti en pleine pandémie, les 4 acharnés de BENIGHTED viennent prendre leur revanche et promettent un vraie torture à vos cervicales pendant cette warm_up !Nouvelle pépite de la scène francophone, les gars de TEN56. ont fait une apparition très remarquée sous la Altar lors de l’édition 2023. Mené par le charismatique Aaron Matts (ex-Betraying the Martyrs) et épaulé par ses 4 frères d’armes, les TEN56. gravissent les échelons aussi rapidement que leurs écoutes s’envolent sur les plateformes. Après une tournée américaine et européenne triomphante il y a quelques mois, nos Frenchies sont clairement lancés sur la route de la destruction et comptent bien le faire savoir dans le Pit ![AVANT-CONCERT]19h00 – GratuitVisite commentée du 9-9bisInscription sur 9-9bis.com

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-30 à 20:00

LE 9-9BIS RUE ALAIN BASHUNG 62590 Oignies 62