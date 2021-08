Istres cedex Pub de l'Europe Bouches-du-Rhône, Istres cedex Warm-up Guinguette Sonore Jules Henriel Pub de l’Europe Istres cedex Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres cedex

Warm-up Guinguette Sonore Jules Henriel Pub de l’Europe, 2 septembre 2021, Istres cedex. Warm-up Guinguette Sonore Jules Henriel

Pub de l’Europe, le jeudi 2 septembre à 21:00

A la veille de l’ouverture de La Guinguette Sonore, Jules Henriel fait escale au pub pour nous interpréter le répertoire de Parade, avec qui il embrasera la scène de la Guinguette le lendemain! Viens t’échauffer avant un weekend sportif!!!

Entrée libre

♫♫♫ Pub de l’Europe place de l’hôtel de ville 13800 Istres Istres cedex Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-02T21:00:00 2021-09-02T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres cedex Autres Lieu Pub de l'Europe Adresse place de l'hôtel de ville 13800 Istres Ville Istres cedex lieuville Pub de l'Europe Istres cedex