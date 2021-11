Saint-Arnoult Saint-Arnoult Calvados, Saint-Arnoult Warm Up CSO Saint-Arnoult Saint-Arnoult Catégories d’évènement: Calvados

Warm Up CSO

Pôle international du Cheval, 14 avenue Ox & Bucks, Saint-Arnoult, Calvados

21 décembre 2021

Communément appelée « Warm up », ce type de journée, ouverte au public, permet d'entraîner les chevaux de saut d'obstacles en vue des compétitions à venir. Ce sont des séances de travail qui permettent notamment aux éleveurs et cavaliers de la région, de préparer leurs jeunes chevaux aux épreuves de sélection du printemps.

