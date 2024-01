NUIT INCOLORE WAREHOUSE Nantes, 14 mars 2024, Nantes.

Moins de 16 ans obligatoirement accompagné d’un parent/tuteur légal.C’est lors d’une de ses interminables insomnies que le jeune suisse Théo Marclay trouve son nom de scène : NUIT INCOLORE.Désormais, il passera le reste de ses nuits blanches entreles murs froids de sa chambre d’étudiant à composer deschansons, semblables à des poèmes mélancoliques, grâceà ses talents d’auteur-compositeur-interprète.Fort de 10 années d’apprentissage en conservatoire, NUITINCOLORE met en scène, du bout de ses doigts, les douteset les peines qui l’habitent grâce aux notes de son piano quilui permettent d’attirer la lumière dans les coins les plussombres de sa personne, comme s’il était le héro de sonpropre manga.La solitude, l’abandon et l’amour sont les thèmesrécurrents de son œuvre.Inspiré de chanteurs comme TSEW THE KID et JOJI, maisaussi par les films de TIM BURTON et les Animés Japonais,l’univers de NUIT INCOLORE est un voyage, une invitationhypnotique à passer des “nuits sans couleur” à ses côtés.

Début : 2024-03-14 à 20:00

