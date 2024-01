ISHA & LIMSA WAREHOUSE Nantes, 24 février 2024, Nantes.

ISHA & LIMSA Isha, l’un des rappeurs les plus influents de la sce`ne belge, revient en force en 2022 avec un premier album et une grande tourne´e en France, en Belgique et en Suisse. Apre`s le succe`s de son triptyque « La Vie Augmente » et de l’EP au titre e´quivoque « FAITES PAS CHIER J’PREPARE UN ALBUM », il nous offre dans Labrador Bleu une immersion dans un chemin de vie marque´ par la violence, l’amour et la re´demption, entre ombre et lumie`re. Un parcours qui n’est pas ne´cessairement le sien mais qui est le parcours difficile de gens qui lui ressemblent, pre´cise-t-il. Originaire d’Aulnay-Sous-Bois, comme son blase l’indique assez bien, Limsa fait ses premiers pas dans le rap a` 17 ans en apparaissant notamment sur la compilation « Brigade des mineurs » du label Karismatik en 2007. Apre`s « Logique Part 1 » sorti au printemps dernier, il vous pre´sente aujourd’hui « Logique Part 2 », 5 titres avec notamment « C¸a m’arrange » avec Jeanjass et « Starting block » avec Isha. Après une longue attente, la collaboration tant attendue entre Isha et Limsa est enfin sur le point de devenir réalité. Le projet Bitume Caviar vol. 1 réunissant le rappeur belge ISHA et le rappeur français Limsa d’Aulnay sortira le 1er décembre.REALORealo, est un artiste polyvalent qui a émergé dans l’univers des VST et de la composition musicale en 2018. Il explore divers styles musicaux, notamment la Dance, la Synthwave, la Supertrap, la Drum’n’bass, et a récemment dévoilé son single K9 . Comme il le dit si bien “c’est la musique qui parle”.SAMIR FLYNNLa musique est la source de liberté de Samir Flynn, lui permettant de briser les normes sociales. Influencé par des artistes divers tels que Freeze Corleone, Népal, et Daniel Balavoine, il maintient la cohérence de sa musique, imprégnée d’introspection et de subversion. Samir Flynn se libère des conventions grâce à sa critique sociale et à sa maîtrise des instruments, acquises en jouant de la batterie et en enregistrant d’autres artistes dans son propre studio, situé dans un squat surnommé le cluster . En contribuant à la scène soundcloud de Toulouse, il crée son propre son distinct, mêlant émotions chaotiques et sincérité viscérale. Après une victoire au Buzz Booster, il poursuit sa carrière avec un nouvel EP, Plus rien n’est triste, célébré lors d’une release party au Rex de Toulouse.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 19:30

Réservez votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44