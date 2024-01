Limsa & Isha + Realo + Samir Flynn – Festival Hip Opsession Warehouse Nantes, 24 février 2024, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-24 19:30 –

Gratuit : non 21 € en prévente / 23 € sur place Billetterie : hipopsession.com

Concerts. Limsa & Isha : Après une longue attente, la collaboration tant attendue entre Isha et Limsa devient concrète. Le projet « Bitume Caviar vol. 1 » est sorti le 1er décembre 2023. Realo : Realo est un artiste polyvalent qui explore divers styles musicaux, notamment la dance, la synthwave, la supertrap, la drum’n’bass, et a récemment dévoilé son single « K9 ». Samir Flynn : Influencé par des artistes divers tels que Freeze Corleone, Népal et Daniel Balavoine, Samir Flynn maintient la cohérence de sa musique, imprégnée d’introspection et de subversion. Samir Flynn se libère des conventions grâce à sa critique sociale et à sa maîtrise des instruments acquise en jouant de la batterie et en enregistrant d’autres artistes dans son propre studio. Organisé par Pick Up Production. Dans le cadre du Festival Hip Opsession (du 22 février au 2 mars 2024) Ouverture des portes à 19h.

Warehouse Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30