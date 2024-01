DJ BENS WAREHOUSE Nantes, samedi 3 février 2024.

Premier samedi de février avec DJ BENS, le numéro 1 des DJ Urbain Français !-Avec une tournée internationale et plus de 210 Dates par an depuis 2018 les sets live de DJ BENS sont devenus incontournables dans les clubs, de Dubaï à HongKong, l’Ile Maurice, la Guadeloupe, La Thailande, l’Espagne, le Portugal, la Suisse et bien évidemment la France.-Protégé par ses prédécesseurs avec Daddy K et Cut Killer et après avoir été signé sur le plus gros label de remix au monde (AV8 Records / Nyc) pendant 5 ans ; il décida de quitter ce label, pour voler de ses propres ailes.Depuis 2013, sa réussite est telle qu’à chaque sortie d’un nouveau podcast, il se classe en seulement quelques jours dans le TOP 3 Itunes France.-À ses côtés, nos résidents CAMUS & DOCUZ ??-En room 2, rejoignez le Collectif Demain pour une soirée groove, eurodance et trance avec BERNARD VITESSE, SYNESKI, A.N.Z, PORTER CITY & MATHEO.`Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 23:55

Réservez votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44