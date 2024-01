LAURENT GARNIER & MORE WAREHOUSE Nantes, 26 janvier 2024, Nantes.

Astropolis revient souffler ses bonnes ondes et énergies dans le Warehouse à l’aube de son édition hivernale, avec un invité de taille : LAURENT GARNIER pour une belle mise en orbite avec celui qui fait danser la planète depuis plus de 30 ans, et que nous avons la chance de compter parmi nos plus fidèles parrains. À ses côtés, les résidents des deux familles : SONIC CREW et QUENTIN SCHNEIDER b2b PHILIPPE B et dans le petit club, une fête fun & plurielle entre groove, breaks et dark disco avec les artistes DÔME : BLUTCH, MYSTERY KID & NOUVEAU MONICA. Immanquable !Room 1• LAURENT GARNIER• QUENTIN SCHNEIDER b2b PHILIPPE B• SONIC CREWRoom 2w/ DÔME :• BLUTCH• MYSTERY KID• NOUVEAU MONICAInterdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-01-26 à 23:55

Réservez votre billet ici

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44