KIK WAREHOUSE Nantes, 25 janvier 2024, Nantes.

L’histoire a démarré sur YouTube avec un titre de´voile´ chaque semaine pendant plus d’un an. 500 000 abonne´s et 130 millions de vues plus tard, aujourd’hui Kikesa parle de´ja` de son troisième opus attendu pour le 8 septembre prochain.C’est a` Nancy que Kikesa fait ses premiers pas, et tre`s vite, il est mis en avant par Booska-P qui le comptait de´ja` de`s janvier 2019 dernier parmi les 11 rappeurs a` suivre . Puis c’est Deezer qui l’approche pour lui proposer de participer au projet « La rele`ve », compilation de jeunes talents urbains exclusivement disponible sur la plateforme de streaming. Un premier album « Puzzle » voit le jour et avec lui un premier Olympia déjà complet. 2022, KIKESA voit les choses en grand avec une annonce d’une nouvelle tourne´e et en parallèle du live, un second album étonnant qui met en avant RUBI, son ami imaginaire matérialisé par un personnage en 3D. Rubi sera présente tout au long de cet album. « Rubi » fait parler, les fans sont de plus en plus nombreux grâce, entre aux actions de KIKESA qui s’investi énormément pour sa communauté. Un discord est créé, des lives à répétitions, des apparitions surprises pour les fans. Seulement voilà, après une année de binôme avec Rubi, Kikesa et prêt à s’émanciper et le dernier titre de l’album signera la fin de cette drôle de collaboration. Désormais plus de compromis, il fera ce qu’il veut. C’est-à-dire du rap.C’est le titre « Feat » qui marquera cette évolution de la pop urbaine au rap. 1.5M de vues Youtube, ce tournant artistique, c’est une claque. Rapunchline, Booska P, Interlude… Les médias en parlent. Fort de cette première pierre, il dévoile il y a quelques semaines le titre « Chaud » un exercice de style inédit dans lequel KIKESA nous dévoile sa plume avec une figure de style encore jamais vu et enfonce un peu plus le clou. Aujourd’hui la précommande de son troisième opus, ADIEU est lancé. Un concept original avec trois éditions d’albums dans trois univers visuels différents. Un thème « amour », un thème « gang » et un thème « arty » qui chacun offriront 3 audios inédits. Les albums en magasin seront tous recouverts d’un fourreau, votre achat seront donc surprise. Sur quelle édition allez-vous tomber ? Et comme Kik ne fait jamais les choses à moitié il propose également en exclusivité sur son store KIKESA.STORE une version quatrième version dite « feat » qui sera lancé début juillet. Sur celle-ci, il offre à tous la possibilité d’enregistrer un feat avec lui. Précommandez la version, récupérer des inédits, enregistrez votre partie et participez au grand concours de votes avant de rencontrer l’artiste, interpréter le titre en live en battle dans la maison de disque et peut être remporter le la possibilité d’être en feat sur l’album de Kik. ADIEU sortira dans toutes ses versions le 8 septembre prochain.

Tarif : 27.00 – 27.00 euros.

Début : 2024-01-25 à 20:00

WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44