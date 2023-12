BILLX, HYSTA, CREEDS (LIVE) WAREHOUSE Nantes Catégorie d’Évènement: Nantes BILLX, HYSTA, CREEDS (LIVE) WAREHOUSE Nantes, 19 janvier 2024, Nantes. Line up?? BILLX?? CREEDS & HELEN KA?? HYSTA?? MANDIDEXTROUS?? DAMIEN RK?? BERNARD VITESSEInterdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 23:55 Réservez votre billet ici WAREHOUSE QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44 Détails Catégorie d’Évènement: Nantes Autres Code postal 44200 Lieu WAREHOUSE Adresse QUAI DES ANTILLES Ville Nantes Departement 44 Lieu Ville WAREHOUSE Nantes Latitude 47.199922 Longitude -1.573917 latitude longitude 47.199922;-1.573917

WAREHOUSE Nantes 44 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/