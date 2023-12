KEBLACK WAREHOUSE Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes KEBLACK WAREHOUSE Nantes, 30 décembre 2023, Nantes. Retrouvez Keblack en Showcase au Warehouse à Nantes le 30 décembre ! Pour fêter la fin de l’année 2023 KeBlack vient bazaaaarder le Warehouse ! Nous vous rappelons qu’un showcase dure entre 30 et 45mn suivant le choix de l’artiste, et se déroule pendant la soirée.Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 23:55
WAREHOUSE
QUAI DES ANTILLES
44200 Nantes
Loire-Atlantique

