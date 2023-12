NANTES RAVE TECHNO WITH SHLOMO WAREHOUSE Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes NANTES RAVE TECHNO WITH SHLOMO WAREHOUSE Nantes, 29 décembre 2023, Nantes. Nantes Rave Techno investi les lieux le vendredi 29 décembre avec sa mythique scène 360° en mode Boiler Room.Pour l’occasion, Shlømo prendra les commandes d’une soirée B2B avec les talents locaux de la techno :ROOM 1 ?? SHLØMO? ENIGMATIK (Maison Orange) B2B FAAST (Soeurs Malsaines)? ACK (Symbiose) B2B FCKG MOOD (Bakery/Noctem)ROOM 2 ?? FNDS (FullBlast) B2B CENEMO (Invasion Nocturne)? M.R (Collectif Lunr) B2B AIFAIR (Shindi)Rejoignez-nous pour la dernière soirée techno du Warehouse de l’année 2023 !Interdit aux mineurs. La direction se réserve le droit d’entrée. Pièce d’identité obligatoire.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 23:55
WAREHOUSE
QUAI DES ANTILLES
44200 Nantes
Loire-Atlantique

