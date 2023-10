WE ARE KITSCH BY SAMANTHA WAREHOUSE Nantes Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes WE ARE KITSCH BY SAMANTHA WAREHOUSE Nantes, 25 novembre 2023, Nantes. WE ARE KITSCH BY SAMANTHA Samedi 25 novembre, 23h58 WAREHOUSE Depuis près de 20 ans, cette soirée déguisée XXL fait danser les générations sur les tubes du grenier de 70, 80, 90, de la Macarena à Nirvana. Tous les délires sont permis. No limit dans la Kitsch ! Un invité surprise sera bientôt dévoilé…

A partir de 00h.

Site WAREHOUSE 21 quai des Antilles, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://www.warehouse-nantes.fr/concept/we-are-kitch »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

