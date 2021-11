Nantes WAREHOUSE Loire-Atlantique, Nantes N’TO WAREHOUSE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

N'TO WAREHOUSE, 26 novembre 2021 23:30, Nantes

Vendredi 26 novembre, 23h30 N’TO * Déjà grand nom de la scène techno française, c’est dans la musique électronique que N’to parvient à combiner ces nombreuses influences sonores pour faire bouger les corps à travers le globe. Du haut de ses 30 ans, cet artiste originaire de Marseille semble déjà détenir toutes les clés pour un succès assuré. https://www.ntomusic.com/fr-fr/ https://www.facebook.com/nto.music *

vendredi 26 novembre – 23h30 à 23h59

WAREHOUSE 21 quai des Antilles, 44200 Nantes

