Nantes WAREHOUSE Loire-Atlantique, Nantes IRENE DRESEL WAREHOUSE Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

IRENE DRESEL WAREHOUSE, 26 novembre 2021 23:30, Nantes. WAREHOUSE.

Vendredi 26 novembre, 23h30 IRENE DRESEL * Passée par les Beaux-Arts, la jeune Irène Dresel donne des couleurs aux musiques électroniques en les associant à des thèmes floraux et religieux. Son univers, très personnel, la démarque de l’esthétique souvent sombre du genre. On peut s’en rendre compte dans son dernier opus, Kinky Dogma, sorti récemment. https://www.irenedresel.com/ https://www.instagram.com/irenedresel/ https://www.facebook.com/irenedreselofficial *

vendredi 26 novembre – 23h30 à 23h59

* WAREHOUSE 21 quai des Antilles, 44200 Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Crédits :

Détails Heure : 23:30 - 23:59 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu WAREHOUSE Adresse 21 quai des Antilles, 44200 Nantes Ville Nantes lieuville WAREHOUSE Nantes