Waré Mono Troyes, dimanche 7 avril 2024.

Deux personnages jouent ensemble. Parfois ils s’imitent et s’entrainent l’un l’autre, fusionnent jusqu’à former une seule et même créature, quelquefois se défient et s’affrontent.

Par la danse, ces êtres deviennent animaux ou monstres, jumeaux ou ennemis. Waré Mono est un éloge à la fragilité de l’enfance, il interroge et autorise la parole, celle des enfants, à livrer le blessé, le retenu ou le perdu . Au fur et à mesure, on entre dans un rituel de réparation: la faille est une porte.

Elle laisse la place à l’imagination. Et elle devient de l’or comme le fait l’art du Kintsugi, en laissant les fissures apparentes et les soignant si bien qu’elles deviennent précieuses.

Kaori Ito écrit pour et avec les enfants de nouveaux récits et réenchante leur Monde.

Avec Kaori Ito et Issue Park

Direction artistique et chorégraphie Kaori Ito

Création marionnette Paulo Duarte

Composition La Chica et François Caffenne

Collaboration artistique Louis Gillard et Gabriel Wong

Aide à la dramaturgie Taïcyr Fadel

Création lumière ArnO Veyrat

Design sonore Adrien Maury

Aide pour les costumes Aurore Thibout

Régie lumière Arno Veyrat ou Carole China

Régie son Adrien Maury ou Coline Honnons

Direction de production Bérangère Steib et Améla Alihodzic

Production Hugo Prévot et Pauline Rade

Remerciements Camille Trouvé et Brice Berthoud, Renaud Herbin, Coralie Guibert, Laura Terrieux et Anne Vion

> A la Maison du Boulanger 42 rue Paillot de Montabert à Troyes

Par Téléphone au 03 25 40 15 55 ou en ligne

> À La Madeleine

Les soirs de spectacles 1h avant le début de la représentation (dans la limite des places disponibles). Eur.

