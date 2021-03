WARDRUNA Zénith de Toulouse, 29 avril 2021-29 avril 2021, Toulouse.

WARDRUNA

du jeudi 29 avril au mardi 29 mars 2022 à Zénith de Toulouse

<p>Communiqué de la production le 23 février 2021 :<br /> »En raison de la situation sanitaire actuelle, nous sommes malheureusement contraints de reporter le concert de Wardruna. <br />La séance prévue initialement le 29 avril 2021 au Zénith Toulouse Métropole est reportée le 29 mars 2022.Vos billets restent valables pour la nouvelle date (même heure, même salle, même placement).<br />Les personnes qui souhaitent se faire rembourser sont invitées à se rapprocher du point de vente dans lequel les billets ont été achetés.<br />Nous vous remercions encore et toujours pour votre compréhension, votre soutien, et espérons vous retrouver très vite. En attendant, prenez soin de vous. »<em><br />—————————————</em></p>

<p><em>Noiser et SPM Prod, en accord avec Garmonbozia Inc., présentent :</em><br /> Wardruna (Folk / Ambiant / Musique Chamanique – Norvège)</p>

<p>Wardruna est né en 2002 en tant que side-project de Kvitrafn, alors batteur de Gorgoroth. Il ne s’agit pas là de metal, mais d’un retour musical à un paganisme proche de la nature. Par conséquent, le son du groupe est à base d’instruments traditionnels nordiques faits à la main et de bruits naturels, pour créer une musique atmosphérique et folk. Trois voix se mêlent sur les morceaux : celles de Lindy Fay Hella, de Kvitrafn et de Gaahl. Le premier projet de Wardruna est une trilogie : Runaljod reprend l’alphabet runique.<br />Chaque album reprend huit des runes du Futhark, sans suivre d’ordre particulier. La signification de chacune des runes est mise en scène par la musique de la ou des pistes qui lui sont consacrées. Avec le temps, et au fur et à mesure de la sortie des trois volets de sa trilogie, Wardruna s’est imposé comme l’un des groupes les plus intéressants de ces dernières années. En 2016 sort le dernier volet intitulé Runaljod-Ragnarok.<br />En parallèle, le groupe collabore avec les producteurs de la série Vikings, sur la chaine History, qui rencontrera un fort succès. S’en suivra la sortie de son 4ème opus, Skald, premier album hors de la trilogie runique.<br />Depuis, Wardruna a annoncé un nouvel album à venir pour janvier 2021 ainsi que sa participation à la BO du prochain Assassin’s Creed, « Valhalla » se déroulant évidemment à la période viking. Pour les fans de Wongraven, Nytt Land et Heilung.</p>

