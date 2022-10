War roudoù … – Sur les traces de …

War roudoù … – Sur les traces de …, 10 décembre 2022



2022-12-10 – 2022-12-10 War roudoù…* : d’Irlande en Bretagne, sur les traces de la flûte. War roudoù…( sur les traces de…) c’est un nouveau concept de rencontres et conférences autour des musiques et chants traditionnels. Délaissée au XIXe siècle au profit de la flûte métallique, la flûte traversière en bois est alors adoptée par les musiciens irlandais qui l’intègrent à leur musique. Voilà une cinquantaine d’années, elle est importée en Bretagne par quelques sonneurs et connait dès lors un succès croissant. Un voyage passionnant que nous racontent Desi Wilkinson et Jean-Michel Veillon. – Desi Wilkinson : La flûte dans la musique irlandaise, origines et collectes

– Jean-Michel Veillon : Un demi-siècle de flûte traversière en Bretagne Les interventions sont ponctuées d’intermèdes musicaux donnés par les étudiantes et étudiants en musiques traditionnelles du conservatoire et du Pont Supérieur. Une manifestation du conservatoire de Brest métropole dans le cadre du Festival NoBorder organisé par Le Quartz‑Scène nationale. +33 2 98 00 89 99 dernière mise à jour : 2022-10-07 par

