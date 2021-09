Landeleau Presbital Kozh Finistère, Landeleau War roudoù Sant Telo Presbital Kozh Landeleau Catégories d’évènement: Finistère

Landeleau

War roudoù Sant Telo Presbital Kozh, 18 septembre 2021, Landeleau. War roudoù Sant Telo

Presbital Kozh, le samedi 18 septembre à 14:00 Entre légende et histoire. Visites en breton de plusieurs lieux à Landeleau en lien avec le saint patron de la paroisse. Départ du Presbital Kozh à 14h. Presbital Kozh 3 rue de l’Aulne, 29530 Landeleau Landeleau Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landeleau Autres Lieu Presbital Kozh Adresse 3 rue de l'Aulne, 29530 Landeleau Ville Landeleau lieuville Presbital Kozh Landeleau