War on Screen – Festival international de cinéma, 28 septembre 2021, Châlons-en-Champagne.

2021-09-28 – 2021-10-03

Le festival War on Screen est le seul festival de cinéma qui offre une réflexion sur le conflit et ses conséquences, grâce à une programmation internationale et diversifiée qui met en valeur les représentations du conflit au cinéma et dans l'image animée. À partir de sa thématique qui l'ancre dans le territoire où il est né, War on Screen est plus qu'un festival. Il développe une politique de soutien à la création, à l'édition, à la recherche et à l'enseignement en tissant des partenariats tant français qu'internationaux.

