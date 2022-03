War in the Bed • Staircase Paradox SUPERSONIC, 8 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 08 avril 2022

de 19h00 à 23h30

gratuit

L’histoire commence en 2012 sur les bancs de la fac, la naissance de l’asso Jaam Sono qui deviendra le noyau d’une partie de l’équipe du Supersonic actuelle avec plus de 1000 groupes au compteur dans plusieurs caves de Paris avant de se poser en 2015 rue Biscornet.

Pour l’occasion, on invite plusieurs groupes emblématiques de cette époque et on ressuscite nos «local heroe» de War in The Bed. Adieu la poussière du Buzz, rendez-vous dans notre nouvelle maison pour fêter ces 10 ans ensemble.

WAR IN THE BED

Après 8 ans d’absence, le groupe War in the bed revient donner un concert qui retrace sa discographie, de leurs premiers titres punk rock aux derniers singles les plus indie. Tous les membres qui ont donné vie à ces deux EP et deux albums seront présent pour faire vivre encore une fois des mélodies qu’on croyait mortes. A l’image de la jeunesse rock parisienne des années 2010, Les WITB ont pris 10 ans dans la face mais compte bien ressusciter la fougue engrangée pendant leurs voyages entre Paris et Séoul.

STAIRCASE PARADOX

Ce trio mixte a comme objectif déclaré d’écrire des pop songs intemporelles. Mêlant passion, agressivité et mélancolie à des mélodies entêtantes, En perpétuelle recherche de complexité et de simplicité, d’introspection et d’universel, de lumière et d’obscurité, le groupe se construit comme l’impossible « paradoxe de l’escalier » sans fin d’Escher. Pour assécher sa productivité démentielle, depuis cette année le groupe a décidé de sortir un single par mois.

+ GUEST

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

1 : Bastille (Paris) (304m) 91 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)



Contact : https://www.facebook.com/events/959482804735390

Concert;Musique

Date complète :

2022-04-08T19:00:00+01:00_2022-04-08T23:30:00+01:00