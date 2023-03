WAOULAND CUP Domaine alpin de La Bresse-Hohneck, 8 mars 2023, La Bresse .

WAOULAND CUP

2023-03-08 14:30:00 14:30:00 – 2023-03-08

La Bresse

Vosges

C’est parti pour la Waouland Cup édition 2023

Défiez-vous entre amis sur cette course effrénée accessible de 5 à 14 ans !

Ambiance fun assurée !

Au cours de cette après-midi, les graines de skieurs s’affrontent lors d’une course de ski alpin sur des pistes bleues et rouges.

Un seul mot d’ordre : s’amuser !

RDV le mercredi 8 Mars à 14h30 pour la 1ère manche

Petits + : des goodies offerts à chaque participant, 2 paires de chaussures de ski junior Lange, 3 bonnets et une housse ski à remporter lors de tirages au sort parmi l’ensemble des participants – offerts par Dynastar -20% sur le forfait de ski du participant, sur présentation du dossard

Modalités de participation :

Course réservée aux 5 – 14 ans, sur inscription.

Inscription gratuite et ouverte à tous, jusqu’au mardi 7 mars 12h00

Retrait des dossards sur le front de neige à partir de 13h00

Inscription : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfyCVbtPeXAXo…/viewform

odile.munsch.sclb@orange.fr +33 6 08 85 52 52

Labellemontagne

Domaine alpin de La Bresse-Hohneck 88 route de Vologne La Bresse

