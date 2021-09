WAOUHHHLK randonnées artistiques Istres, 18 septembre 2021, Istres.

WAOUHHHLK randonnées artistiques 2021-09-18 – 2021-09-19 Théâtre de l’Olivier Place Jules Guesde

Istres Bouches-du-Rhône

Conception et chorégraphie Christian Ubl en collaboration avec Sandrine Maisonneuve (interprète) et Seb Martel (musiques).

Avec la présence du studio photo mobile de L’August Photographies de Marseille



Avec la complicité d’artistes complices, Christian Ubl vous invite à vivre une expérience insolite, une randonnée chorégraphique sous casques, avec la promesse de renverser votre regard et de bousculer vos sensations en plein air. Le parcours, entre ville et nature, se dessine encore…

Pensées avant tout comme un acte artistique, ces Waouhhhlk questionnent notre présence et notre relation à la nature et répondent à un besoin d’exister, de partager et de vivre ensemble. Une belle occasion de remettre du sensible et de la danse ou l’art du corps qui danse au cœur de nos pratiques !

Randonnées artistiques de Christian Ubl.

+33 4 42 56 48 48

Conception et chorégraphie Christian Ubl en collaboration avec Sandrine Maisonneuve (interprète) et Seb Martel (musiques).

Avec la présence du studio photo mobile de L’August Photographies de Marseille



Avec la complicité d’artistes complices, Christian Ubl vous invite à vivre une expérience insolite, une randonnée chorégraphique sous casques, avec la promesse de renverser votre regard et de bousculer vos sensations en plein air. Le parcours, entre ville et nature, se dessine encore…

Pensées avant tout comme un acte artistique, ces Waouhhhlk questionnent notre présence et notre relation à la nature et répondent à un besoin d’exister, de partager et de vivre ensemble. Une belle occasion de remettre du sensible et de la danse ou l’art du corps qui danse au cœur de nos pratiques !

dernière mise à jour : 2021-09-06 par