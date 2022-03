Wanted Théâtre du Grand Rond, 15 mars 2022, Toulouse.

Wanted

du mardi 15 mars au samedi 19 mars à Théâtre du Grand Rond

### Il bruitait une fois dans l’ouest **Dans le cadre du Printemps du Rire** Dans un décor simple et épuré (seulement les portes battantes d’un saloon), il est la voix et elle le corps. À eux deux, ils sont tous les personnages d’un western et en détournent les codes avec la précision d’une montre suisse ! La scénographie résolument simple participe à susciter l’imaginaire des spectateurs et nous plonge dans des paysages chauds et brûlants à la Sergio Leone. Bruital Cie De et avec : Lorraine Brochet, Barnabé Gautier Mise en scène : Anne Bouchard ### Plus d’infos [Site web](http://www.grand-rond.org/) ![]() ### Infos pratiques Du 15 au 19 mars à 21h Durée : 1h

13€ / 9€ / 6€ / Carnet Pleins Feux

Culture

Théâtre du Grand Rond 23 Rue des potiers, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T21:00:00 2022-03-15T21:59:00;2022-03-16T21:00:00 2022-03-16T21:59:00;2022-03-17T21:00:00 2022-03-17T21:59:00;2022-03-18T21:00:00 2022-03-18T21:59:00;2022-03-19T21:00:00 2022-03-19T21:59:00