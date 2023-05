Wanted Petula – Théâtre de la Ville Paris Les Abbesses, 12 mai 2023, Paris.

Du vendredi 12 mai 2023 au samedi 27 mai 2023 :

mardi

de 10h00 à 11h20

mardi

de 14h30 à 15h50

mercredi, jeudi, samedi, dimanche

de 15h00 à 16h20

vendredi

de 19h00 à 20h20

D’une planète à l’autre, un enfant de sept ans recherche l’amour de sa vie. Récréation avec la troupe du Théâtre de la Ville de cette épopée pour toutes les générations.

Après le diptyque Alice, toute l’équipe artistique retrouve Fabrice Melquiot et réinvente les aventures de Bouli Miro. En preux chevalier, celui-ci part à la recherche de son amour jusque dans l’espace, où il va explorer des planètes imaginaires et rencontrer d’extraordinaires créatures dont une puce géante, un Petit Prince made in Taïwan… Pendant ce temps, sur terre, son père, sa mère, son beau-père – ancien lanceur de javelot – et sa nouvelle belle-mère – actrice spécialisée dans les rôles de vampires – cherchent un moyen d’aller le retrouver dans l’espace. Au terme de sa quête, Bouli finira-t-il par retrouver son amour ?

Autour du spectacle

A l’issue de la représentation du 20 mai 2023, aura lieu une rencontre avec Jean Audouze intitulée « Une invitation à voyager dans l’espace pour petits et grands« .

Les Abbesses 31 Rue des Abbesses 75018 Paris

Les Abbesses 31 Rue des Abbesses 75018 Paris

Contact : 01 42 74 22 77

