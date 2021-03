« WANTED » PAR LA COMPAGNIE BRUITAL, 28 mai 2021-28 mai 2021, Les Hauts-d'Anjou.

« WANTED » PAR LA COMPAGNIE BRUITAL 2021-05-28 20:30:00 – 2021-05-28 Cour de l’école Les Colibris Contigné

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Les Hauts-d’Anjou

La trame est celle du Western traditionnel, un bandit et un shérif s’affrontant depuis toujours vont se retrouver au cœur du Far West pour un ultime duel…

WANTED est une parodie du western, entièrement mimée et sonorisée par une comédienne et un bruiteur. Il est la voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent tous les personnages du Far West, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le banquier, le prisonnier et la femme fatale. Un spectacle, gratuit à découvrir en famille avec les enfants (à partir de 10 ans)

« WANTED ». C’est une création mêlant théâtre, bruitage et mimes que jouera la Compagnie Bruital, le vendredi 28 mai 2021 à Contigné. Les portes claquent au rythme du galop du «Bandido», le banquier s’étouffe et la secrétaire hurle… Le shérif de « CityTown » se prépare à faire régner la justice.

officedetourisme@anjoubleu.com +33 2 41 92 86 83 https://culture.anjoubleu.com/agenda/wanted-cie-bruital/

