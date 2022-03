Wanted Live Band Espace Bonnefoy, 19 mai 2022, Toulouse.

Wanted Live Band

Espace Bonnefoy, le jeudi 19 mai à 20:00

Théâtre ——- **Bruital cie** « Les portes claquent au rythme du galop d’un bandit fou à lier, le banquier s’étouffe et une femme hurle. La mort traîne ses éperons dans les rues poussiéreuses de City Town »… Le _Wanted Live Band_ est une nouvelle création inspirée de _Wanted_. La version initiale mimée par la comédienne et sonorisée par le bruiteur s’étoffe ici de la présence de trois musiciens. Il est la voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent tous les personnages du Far West. Une synchronisation parfaite entre les mouvements, les bruitages et le lipsync. Banjo, harmonica, contrebasse, mandoline, tambour et trois voix, une alternance de reprises et de compositions pour transporter le public dans un conte western musical. C’est ainsi qu’ils réussissent à donner vie à un Far West « mythique », sombre, sans merci, aux échos cinématographiques. Du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire, du banquier au prisonnier en passant par la femme fatale, ils se jouent des clichés à la façon d’un cartoon et racontent une autre histoire entre les lignes, la leur, un peu absurde et un brin tragique. **Avec** Lorraine Brochet, Barnabé Gautier / **Musique** Quentin Bardinet, Gaëlle Amour, Nésar Ouaryachi **En partenariat avec** L’Atelier Culturel (Landerneau) // Les Abattoirs (Riom) Woodstower // Association Rions de Soleil (Embrun) – Le centre Culturel Bonnefoy

Tarif B

Culture

Espace Bonnefoy 4 Rue du Faubourg Bonnefoy, 31500 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T23:59:00