Wanted Live Band – Bruital Cie, 4 mars 2023, Sardent

2023-03-04 20:30:00 20:30:00 – 2023-03-04 21:35:00 21:35:00

Rendez-vous à l’Espace Claude Chabrol de Sardent à 20h30 – A partir de 10 ans. – Durée : 1h05. – Genre : Musique live, mime, bruitage et théâtre. – Tarifs : plein 6€ / réduit 4€. Réservation au 05 55 64 12 20.

Un rendez-vous de la Saison Culturelle – Le Far West comme si vous y étiez !

L’harmonica retentit, strident et mélancolique, et nous plonge dans le regard bleu et froid du shérif Gordon, tandis que la fumée de son cigare se mêle au galop implacable du tambour. L’arrivée soudaine d’un bandit psychopathe laisse présager un horizon funeste pour les habitants de City Town…

Avec trois musiciens de saloon à leurs côté, le bruiteur et la comédienne de la Bruital Compagnie offrent à leurs fameux duo un écrin de velours. Un répertoire fait de reprises de musiques des années 20 et de compositions originales constitue la bande-son de ce western déjanté.

L’espace vide se pare des couleurs du ragtime et les personnages du Far West absorbent les teintes caractéristiques du banjo ou de la mandoline, transformant l’original WANTED en WANTED LIVE BAND, un conte musical de haut vol, sombre et émouvant, mais qui laisse la part belle à un humour absurde irrésistible. De la synchronisation méthodique entre le geste, le bruitage et la musique naît une magie qui appelle le genre cinématographique, entre Sergio Leone et Quentin Tarantino.

