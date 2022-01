Wanted La Mareschale Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

La Mareschale, le vendredi 4 février à 20:30

Wanted, duo guitare/voix mi-français, mi-anglais de pop-rock acoustique. Sensible, entrainant, variant les moments intimes et ceux bousculant les popotins ! Si le cœur vous en dit, venez écouter des morceaux célèbres revisités, des chansons connues mais aussi des surprises… Entrée libre (sur réservation au 04 42 59 19 71)

♫♫♫ La Mareschale 27 avenue de Tübingen, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Pont de l’Arc Bouches-du-Rhône

2022-02-04T20:30:00 2022-02-04T22:30:00

