Centre culturel Alban-Minville, le jeudi 16 décembre à 20:30

Théâtre ——- **Cie Bruital** _Wanted_ est une parodie de western, entièrement mimée et sonorisée par une comédienne et un bruiteur. Il est la voix, elle est le corps et à eux deux ils jouent tous les personnages du Far West, du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le banquier, le prisonnier et la femme fatale. Avec une synchronisation précise, ils s’amusent des clichés à la façon du cartoon et racontent entre les lignes du western une autre histoire, la leur, un peu absurde et un brin tragique. **De et par** Barnabé Gautier et Lorraine Brochet **Regards extérieurs** Anne Bouchard & Martin Votano

Centre culturel Alban-Minville 1 Place Martin Luther King, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2021-12-16T20:30:00 2021-12-16T22:59:00