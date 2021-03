La Ferté Macé La Ferté Macé La Ferté-Macé, Orne Wanted – Bruital Compagnie (annulé – report en cours) La Ferté Macé Catégories d’évènement: La Ferté-Macé

Orne

Wanted – Bruital Compagnie (annulé – report en cours), 24 juin 2021-24 juin 2021, La Ferté Macé. Wanted – Bruital Compagnie (annulé – report en cours) 2021-06-24 20:30:00 – 2021-06-24 22:30:00 Espace culturel Le Grand Turc 8 rue Saint Denis

La Ferté Macé Orne Wanted est un western moderne entièrement mimé et bruité par deux interprètes. Il est la voix, elle est le corps… À eux deux ils jouent tous les personnages du Far West : du shérif orgueilleux au bandit sanguinaire en passant par le banquier, le… culture@orne.fr +33 2 33 37 47 67 https://lafertemace.fr/

