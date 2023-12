Crémation de sapins Wangenbourg-Engenthal Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Wangenbourg-Engenthal Crémation de sapins Wangenbourg-Engenthal, 6 janvier 2024, Wangenbourg-Engenthal. Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 17:00:00

fin : 2024-01-06 . Crémation de sapins au château de Wangenbourg, samedi 6 janvier 2024 à 17h.

Ramassage le jour même à partir de 13h.

Vin chaud, jus de pomme, bière de Noël, bretzel

Organisé par l’amicale des sapeurs pompiers. 0 EUR. Wangenbourg-Engenthal 67710 Bas-Rhin Grand Est

Mise à jour le 2023-12-18 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Wangenbourg-Engenthal Autres Code postal 67710 Adresse Ville Wangenbourg-Engenthal Departement Bas-Rhin Lieu Ville Wangenbourg-Engenthal Latitude 48.6208058235427 Longitude 7.31399439314573 latitude longitude 48.6208058235427;7.31399439314573

Crémation de sapins Wangenbourg-Engenthal 2024-01-06 2024-01-06 was last modified: by Crémation de sapins Wangenbourg-Engenthal 6 janvier 2024