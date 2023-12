Cet évènement est passé Wangari fait son cirque! Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Wangari fait son cirque! Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris, 22 décembre 2023, Paris. Le vendredi 22 décembre 2023

de 16h30 à 20h30

.Tout public. gratuit Pour les spectacles ayant lieu en salle de cirque, réservation via courriel à cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr Le vendredi 22 décembre à partir de 16h30, le centre Wangari se transforme en chapiteau et vous accueille pour une après-midi exceptionnelle! PROGRAMME : 16:30 : Dégustation de popcorn et de chocolat chaud Venez vous réchauffer en dégustant du chocolat chaud et du popcorn dans le hall du centre! A partir de 16h30 et une grande partie de l’après-midi! Où? Dans le hall du Centre Wangari 18:00 – 18:30 : Restitutions des ateliers de cirque du centre – Places limitées – Accessibles sous réservation via cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr Restitutions des ateliers cirque qui ont lieu le lundi et le jeudi au centre Wangari. Où? Dans la salle de cirque du Centre Wangari 18:30 – 19:00 : Spectacles aériens – Places limitées – Accessibles sous réservation via cpa.wangari@paris.ifac.asso Plusieurs artistes viendront nous présenter des numéros de tissus aérien et de trapèze! Où? Dans la salle de cirque du Centre Wangari 19:00 – 20:00 : Jonglage – La quatrième hypothèse La Compagnie 1% nous fera voyager entre jonglage et technologie ! Où? Dans le hall du Centre Wangari 20:00 : Spectacle de feu Où? Sur le parvis du Centre Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris Contact : +33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/?locale=fr_FR

Centre Wangari Muta Maathai Avec le soutien de la Mairie du 20e, de la Mairie de Paris et de l’IFAC Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75020 Lieu Centre Paris Anim' Wangari Maathai Adresse 13-15 rue Mouraud Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Wangari Maathai Paris latitude longitude 48.855363,2.407185

Centre Paris Anim' Wangari Maathai Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/