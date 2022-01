Wangari Fait son cirque 2022 Centre Wangari Maathai Paris Catégories d’évènement: île de France

Date et horaire exacts : Le vendredi 04 février 2022

de 16h30 à 20h00

gratuit

Après deux ans d’absence, Wangari Fait son Cirque revient le vendredi 4 février au Centre ! Une programmation un poil déjantée, qui plaira autant aux petits qu’aux grands. PROGRAMME 16h30 – 17h | Déambulation de clowns, Cie Noliv Circus

17h – 17h30 | Animation photomaton déjantée, Avec le pôle enfance/famille ☆

17h30 – 18h | Déambulation de clowns lumineux, Cie Noliv Circus

18h – 18h40 | Restitution des ateliers cirque du lundi et du mercredi, Avec Aude & Katia ☆

18h40 – 18h50 | Numéro Arlequin blanc à la corde lisse, Cie Circo Criollo ☆

17h30 – 18h | Déambulation de clowns lumineux, Cie Noliv Circus

18h – 18h40 | Restitution des ateliers cirque du lundi et du mercredi, Avec Aude & Katia ☆

18h40 – 18h50 | Numéro Arlequin blanc à la corde lisse, Cie Circo Criollo ☆

19h – 20h | Spectacle À tiroirs ouverts, Cie Majordome ☆ INFOS PRATIQUES ◇ Le vendredi 4 février 2022 ◇ Tout public | 16h30 – 20h ◇ Gratuit & réservation obligatoire à cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr pour les animations/Spectacle avec une étoile ☆ ◇ Pass vaccinal obligatoire pour les plus de 16 ans | les mineurs de âgés de 12 ans à 15 ans restent soumis à un pass sanitaire valide ( test PCR ou antigénique négatif, schéma complet de vaccination ou certificat de rétablissement ) ◇ Port du masque obligatoire pour les plus de 6 ans Centre Wangari Maathai 15 rue Mouraud Paris 75020

