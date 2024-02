Wang fo A bord de la Péniche Spectacle amarré à Pont-Réan (Guichen), dimanche 14 avril 2024.

Wang fo A bord de la Péniche Spectacle amarré à Pont-Réan (Guichen) Dimanche 14 avril, 11h00, 16h00

Début : 2024-04-14 11:00

Fin : 2024-04-14 11:30

Contes en kamishibai – jeune public dès 4 ans Dimanche 14 avril, 11h00, 16h00 1

Voici l’histoire du vieux peintre Wang-Fô accompagné de son disciple Ling, sur les routes du royaume de Chine. Ses œuvres sont si belles que les animaux et les personnages qu’il représente semblent vivants.

Mais cela ne satisfait pas l’Empereur…

Dans une atmosphère feutrée, partons avec eux grâce au kamishibaï, un art du conte japonais où l’on fait défiler des illustrations dans un petit castelet appelé « butaï ».

Adaptation et interprétation : Isabelle Séné, comédienne

A bord de la Péniche Spectacle amarré à Pont Réan Pont-Réan (Guichen) 35580 Ille-et-Vilaine