WANG BING PROJECT Cinéma l’Entrepôt Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris WANG BING PROJECT Cinéma l’Entrepôt Paris, 16 décembre 2023, Paris. Le samedi 16 décembre 2023

de 18h00 à 01h00

.Tout public. payant

Soirée exceptionnelle à l’occasion de la sortie du film JEUNESSE (LE PRINTEMPS), sélectionné en compétition au Festival de Cannes 2023. Venez découvrir le film en avant-première et passer toute la soirée à l’Entrepôt. Deux projections pour démarrer, l’une à 18h et l’autre à 18h50, présentées par Wang Bing, puis vous pourrez déambuler dans les trois salles où seront projetés les films À LA FOLIE, MRS FANG, ARGENT AMER et LES TROIS SŒURS DU YUNNAN. Le bar sera ouvert toute la soirée pour une pause rafraîchissement et petite restauration. En partenariat avec Les Acacias Distribution. Tarif unique : 20€ Cinéma l’Entrepôt 7 rue Francis-de-Préssensé 75014 Paris Contact : https://www.cinemalentrepot.fr/film/593598/ https://www.cinemalentrepot.fr/film/593598/

L’Entrepôt Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75014 Lieu Cinéma l'Entrepôt Adresse 7 rue Francis-de-Préssensé Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Cinéma l'Entrepôt Paris latitude longitude 48.8339469902375,2.31651596832859

Cinéma l'Entrepôt Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/