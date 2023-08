Visite de l’église ou du village suivi d’une dégustation de crêpes Wamin Wamin, 16 septembre 2023, Wamin.

Des monuments classés du XVIIIème siècle.

Un château, une église et un parc dans un « Village Patrimoine © » réputé pour son envrionnement.

La situation du village, son patrimoine (château et église du XVIIème siècle, ancienne commanderie de l’Ordre des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem fondée au XIIème siècle, maisons en torchis…) mais aussi son environnement champêtre et préservé (bois, pâtures, haies, champs à perte de vue…) rendent ce lieu très accueillant. Par son cadre et sa notoriété, Wamin attire à longueur d’année de très nombreux touristes qui viennent visiter ce très beau village.

Vous pourrez librement ou accompagné d’un guide habitant le village visiter des lieux remarquables, mieux connaitre l’histoire de ce village ou son église.

Le village accueille 63 000 poules et 1 000 coqs ainsi que 250 vaches laitières. Un des exploitants vous parlera de son activité et de la micro-centrale de cogénération biogaz qui produit de l’électricité « verte ».

Enfin, la région Hauts-de-France ayant reçu le label « Région gastronomique 2023 », vous pourrez déguster des crêpes préparées avec du lait et des œufs de Wamin, avec de la farine et du sucre des Hauts-de-France et nappées de confitures confectionnées par les habitants avec des fruits de nos jardins waminois (cassis, groseilles, framboises, prunes, rhubarbe, figues …) – 1€ la crêpe.

Et pour vous désaltérer, du cidre produit à quelques kilomètres de Wamin sera proposé à la vente.

Wamin 62770 Pas-de-Calais Hauts-de-France

