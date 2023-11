Père Noël dans les quartiers Wambrechies Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies Père Noël dans les quartiers Wambrechies Wambrechies, 13 décembre 2023, Wambrechies. Père Noël dans les quartiers Mercredi 13 décembre, 14h30 Wambrechies Entrée libre Le Père Noël a décidé de revenir cette année pour rendre à nouveau visite aux enfants devant leurs maisons -ou presque. Sympa, ça ! Il se baladera donc de quartier en quartier en calèche, s’y arrêtera pour offrir des chocolats et permettre aux parents de prendre des photos de ce moment inoubliable. Cinq arrêts

> Parking du supermarché Match à 14H40 > Parvis du Château Rouge à 15h15 (30, avenue des Châteaux) > Parking de l’école Saint Vaast à 15h45 (170 av. de l’Agrippin) > Parking du Boulodrome à 17h20 (av. Foch) > Devant l’Office de Tourisme à 17h50 (place du Général de Gaulle) Pour tout renseignement complémentaire : 06.12.31.03.14 / capitalain@orange.fr Wambrechies Wambrechies Wambrechies 59118 Nord Hauts-de-France [{« link »: « mailto:capitalain@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T14:30:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00

2023-12-13T14:30:00+01:00 – 2023-12-13T18:00:00+01:00 Père Noël rencontre SB – Service Communication Ville de Wambrechies Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wambrechies Autres Lieu Wambrechies Adresse Wambrechies Ville Wambrechies Departement Nord Age max 99 Lieu Ville Wambrechies Wambrechies latitude longitude 50.686194;3.052181

Wambrechies Wambrechies Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wambrechies/