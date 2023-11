Téléthon à Wambrechies Wambrechies Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Wambrechies Téléthon à Wambrechies Wambrechies Wambrechies, 2 décembre 2023, Wambrechies. Téléthon à Wambrechies 2 – 10 décembre Wambrechies Voir le programme Profitez d’un festival d’animations proposées par le tissu associatif local au profit de l’AFM Téléthon samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023 ! Un large programme vous attend avec des démonstrations de danse, des ini­tiations au yoga, du sport, un studio photo, une grande dictée, des ateliers lecture, de la pêche aux canards, du tir laser, un atelier floral, des tombolas*, une soirée dansante… Suivez le guide et soyez généreux : l‘intégralité des contributions seront reversées à l’AFM Téléthon. Samedi 9 décembre Salle des fêtes, de 14h à minuit

Entrée : 3€ / case de tombola* : 1€. Buvette ouverte toute la journée avec vente de boissons, gâteaux et friandises. vers 14H: Danses Folkloriques avec DE KLOMPJES de 14H à 18H : Téléphoton -photos portraits réalisés par le PHOTO-CLUB WAMBRECITAIN (3€ – possibilité d’enregistrer la photo sur clef USB) vers 15H30 : Démonstrations de danses (modern Jazz, Hip pop, Air dancing yoga..), animées par POINTES ET JAZZ de 20H à minuit : soirée dansante animée par Franck (ancien compétiteur de danse de couple) de POINTES ET JAZZ. Complexe sportif, de 10h à 20h

> Salle WALLE – contribution : 1€ à l’entrée à la salle + tombola* + vente de gâteaux. Matchs organisés par LE HANDBALL CLUB DE WAMBRECHIES de 11h à 18h30 > Salle PREVOT : matchs de Basket-Ball avec LA JEUNESSE DE WAMBRECHIES de 14h à 22h > Salle MARTIN, de 10h à 18h de 10h à 12h : atelier Floral animé par Danièle BERMYN

Contribution : 15€ par personne fleurs comprises. de 14h à 16h : WAMBRECHIES YOGA propose de l’initation au Yoga.

2€ par personne de 16h à 18h : WAMBRECHIES TAEKWONDO propose des démonstrations de Taekwondo

Contribution : 1€/pers > Salle JEAN PIERRE de 15h à 18h de 10h à 12h : pêche au canards avec l’AMICALE DES PECHEURS. 1€ le jeu de 15h à 18h : ateliers de lectures créatives pour les enfants de 6/10 ans animés par la BIBLIOTHEQUE DE ROBERSART.

Une heure par atelier, 3 ateliers à 15h, 16h et 17h.

Contribution : 5€ par enfant, 4€ par enfant quand 2 enfants de la même famille, 3€ par enfant pour 3 enfants de la même famille > Stand de tir de 14h à 19h Vente de boissons, friandises, gâteaux, crêpes et tombola* avec WAMBRECHIES TIR Ouverture à tous de 2 pas de tir laser pour permettre d’essayer la carabine à 10m (2€, inscription sur place) Concours de tir « Téléthir » de 5 heures par équipe, réservé aux licenciés tir sportif enfants et adultes (2€/pers et 2€/série de tir effectué pendant les 5 heures. Salle Carlos Ledoux de 14h à 18h

LES IRRECUPERABLES DU JEU DE RÔLE proposent un après-midi de jeux de rôle sur table. Participation : 1€. Dimanche 10 décembre Salle Familiana, de 9h30 à 12h30

Match de tennis de table avec le CAFP WAMBRECHIES Salle des fêtes, de 14h à 18h

Entrée : 3€ / case de tombola* : 1€ (1 tirage à 16h30). Buvette ouverte toute la journée avec vente de boissons, gâteaux et friandises. vers 14H30 : danses Indiennes avec CHAMELI à 15h : Télédicthon la BIBLIOTHEQUE DE ROBERSART : dictée pour adolescents et adultes d’une durée de 30 mn : les 15 premières pour tous, les 15 suivantes pour adultes.

Durée de la correction après ramassage des copies : 20 mn

Entre les dictées et la correction, pause indienne dansée avec CHAMELI de 14h à 17h : Téléphoton -photos portraits réalisés par le PHOTO-CLUB WAMBRECITAIN (3€ – possibilité d’enregistrer la photo sur clef USB) Complexe sportif, de 9h à 18h

> Salle WALLE – contribution : 1€ à l’entrée à la salle + tombola* + vente de gâteaux. Matchs organisés par LE HANDBALL CLUB DE WAMBRECHIES de 10h à 18h > Salle PREVOT : matchs de Basket-Ball avec LA JEUNESSE DE WAMBRECHIES de 9h à 18h > Salle JEAN PIERRE de 10h à 18h de 10h à 12h : atelier Floral animé par Danièle BERMYN

Contribution : 15€ par personne fleurs comprises. de 10h à 12h : pêche au canards avec l’AMICALE DES PECHEURS. 1€ le jeu de 15h à 18h : ateliers de lectures créatives pour les enfants de 6/10 ans animés par la BIBLIOTHEQUE DE ROBERSART.

Une heure par atelier, 3 ateliers à 15h, 16h et 17h.

Contribution : 5€ par enfant, 4€ par enfant quand 2 enfants de la même famille, 3€ par enfant pour 3 enfants de la même famille > Salle MARTIN, de 10h à 17h de 10h à 12h : WAMBRECHIES YOGA propose de l’initation au Yoga.

2€ par personne de 15h à 17h : WAMBRECHIES TAEKWONDO propose des démonstrations de Taekwondo

Contribution : 1€/pers *les tombolas sont dotées de très nombreux lots offerts par les commerçants wambrecitains (liste à venir). L’association nautique offre, elle, des balades sur l’eau… à garder précieusement en attendant le retour des beaux jours ! Mais aussi… Samedi 2 décembre de 20h à 23h.

Mini Tournoi interne de Doubles organisé par le TENNIS CLUB DE WAMBRECHIES.

5€ par participant, vente de boissons, gâteaux, friandises mais aussi de maillots + tombola* Mardi 5 et vendredi 8 décembre de 18h à 20h

L’ATHETIQUE CLUB DE WAMBRECHIES vous propose du saut en hauteur dans la salle walle du complexe sportif et de la marche nordique autour du terrain de foot -si le temps le permet.

2023-12-02T20:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:00:00+01:00

