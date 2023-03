Rallye nature : l’eau dans tous ses états Wambrechies Wambrechies Catégories d’Évènement: Nord

Rallye nature : l’eau dans tous ses états Wambrechies, 29 août 2023, Wambrechies. Rallye nature : l’eau dans tous ses états Mardi 29 août, 14h30 Wambrechies Gratuit Qu’elle soit visible ou invisible, goutte, vapeur ou cachée dans les plantes, l’eau est partout et essentielle à la vie. Venez en apprendre un peu plus sur ses états et la nature qui nous entoure.

Envie de chercher, d’apprendre à observer, de dénicher ces trésors du dehors…

Participez, seul, entre amis, en famille au rallye « l’eau dans tous ses états ».

Balade animée par Nord Nature Chico Mendès

Durée 2h

A partir de 6 ans

Heure de rendez-vous : 14h30

Lieu : entrée du chemin de halage, 13 Av. de Robersart, 59118 Wambrechies

Lieu : entrée du chemin de halage, 13 Av. de Robersart, 59118 Wambrechies

N° de tél pour les renseignements : 03 20 12 85 00

2023-08-29T14:30:00+02:00 – 2023-08-29T16:30:00+02:00

2023-08-29T14:30:00+02:00 – 2023-08-29T16:30:00+02:00 eau vie Richard Baron-MEL – Light Motiv

